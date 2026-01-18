На заседании главкомов "коалиции решительных" обсудили продолжение военной помощи Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский принял участие в очередном заседании главнокомандующих вооруженных сил государств – членов "коалиции решительных".

Об этом он сообщил в Telegram, передает "Европейская правда".

Заседание состоялось в формате видеоконференции.

"Вместе с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым обсудили с партнерами форматы участия их стран в реализации международных гарантий безопасности для Украины", – написал Сырский.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему не демонстрирует готовности к прекращению войны, продолжая террор против мирного населения Украины.

"В связи с этим подчеркнул важность дальнейшего усиления санкционного давления на государство-агрессора, чтобы стоимость продолжения войны стала неподъемной для экономики РФ. В то же время критически важно и в дальнейшем совместно укреплять возможности оборонно-промышленных комплексов и вооруженных сил стран свободной Европы", – написал он.

Особое внимание уделили вопросу продолжения военной помощи Украине – как ключевой предпосылке сохранения боеспособности Сил обороны и их способности и в дальнейшем наносить противнику ощутимые потери на поле боя, отметил Сырский.

Он поблагодарил организаторов встречи – главнокомандующего Вооруженными Силами Франции генерала Фабьена Мандона и начальника Штаба обороны Великобритании главного маршала авиации сэра Ричарда Найтона.

"Также выразил благодарность за участие в мероприятии Верховному главнокомандующему Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – командующему Вооруженными Силами США в Европе генералу Алексу Гринкевичу и председателю Военного комитета Европейского Союза генералу Шону Кленси. Их присутствие является убедительным свидетельством трансатлантического единства и неизменной поддержки Украины в борьбе за государственность и европейское будущее", – отметил Сырский.

Напомним, Великобритания и Франция обязались в декларации от 6 января развернуть войска в Украине в случае заключения мирного соглашения.

