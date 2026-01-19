У Чехії сталась стрілянина в будівлі міськради: двоє загиблих, шестеро поранених

У чеському місті Хршибска внаслідок стрілянини в будівлі місцевої ради загинули двоє людей, ще шестеро були поранені.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповів міністр внутрішніх справ Любомир Метнар, якого цитує iDNES.

Внаслідок стрілянини загинув сам стрілець і ще один чоловік. Серед поранених – троє поліцейських і три цивільних особи.

У нападника при собі було три незаконні одиниці зброї. Наразі у поліції виключають терористичний або екстремістський підтекст. Мотивом стрілка, ймовірно, були проблеми у відносинах, і він застрелився сам, розповіли у поліції.

За словами свідків з місця події, нападником був місцевий наркоман і син однієї з працівниць міськради.

За свідченнями очевидців, внаслідок стрілянини був поранений міський голова Ян Махач. Пізніше поліція підтвердила ці дані.

"Я уважно стежу за інформацією про стрілянину в міській раді в Хржибській. Ситуація серйозна, але, за моєю інформацією, подальшої небезпеки немає, нападник мертвий. Я вирішив виїхати на місце події", – зазначив глава МВС.

У місті Хршибска проживає 1300 жителів. Поліція попросила громадян уникати місця події, щоб не заважати проїзду рятувальників.

У вересні нічному клубі у британському місті Бірмінгем сталася стрілянина, внаслідок чого кілька людей зазнали поранень.

Наприкінці листопада в американській столиці Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії зазнали вогнепальних поранень.