В Чехии произошла стрельба в здании горсовета: двое погибших, шестеро раненых

В чешском городе Хршибска в результате стрельбы в здании местного совета погибли два человека, еще шестеро были ранены.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал министр внутренних дел Любомир Метнар, которого цитирует iDNES.

В результате стрельбы погиб сам стрелок и еще один человек. Среди раненых – трое полицейских и три гражданских лица.

У нападавшего при себе было три незаконных единицы оружия. Пока в полиции исключают террористический или экстремистский подтекст. Мотивом стрелка, вероятно, были проблемы в отношениях, и он застрелился сам, рассказали в полиции.

По словам свидетелей с места происшествия, нападавшим был местный наркоман и сын одной из работниц горсовета.

По свидетельствам очевидцев, в результате стрельбы был ранен городской голова Ян Махач. Позже полиция подтвердила эти данные.

"Я внимательно слежу за информацией о стрельбе в городском совете в Хржибской. Ситуация серьезная, но, по моей информации, дальнейшей опасности нет, нападавший мертв. Я решил выехать на место происшествия", – отметил глава МВД.

В городе Хршибска проживает 1300 жителей. Полиция попросила граждан избегать места происшествия, чтобы не мешать проезду спасателей.

