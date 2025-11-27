У США сталася стрілянина біля Білого дому: двоє нацгвардційців поранені

В американській столиці Вашингтоні біля Білого дому сталася стрілянина, внаслідок якої двоє військовослужбовців Національної гвардії отримали вогнепальні поранення.

Про це повідомляє NBC News, інформує "Європейська правда".

Як розповіла мер Вашингтона Мюріель Баузер, напад на нацгвардійців, швидше за все, був "цілеспрямованим".

Вона додала, що стрілець також був поранений, наразі він перебуває у лікарні і під вартою. Його мотив наразі не розкривають.

Губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі спочатку заявив, що постраждалі бійці Нацгвардії були з його штату і загинули, але пізніше відмовився від своїх слів, сказавши, що його офіс отримав "суперечливі повідомлення" про їхній стан.

ФБР розпочало попереднє розслідування інциденту як можливого акту тероризму.

Реагуючи на інцидент, президент США Дональд Трамп заявив, що нацгвардійці "отримали вогнепальні поранення з близької відстані внаслідок жахливого нападу із засідки, що стався за кілька кроків від Білого дому".

"Цей огидний напад був актом зла, актом ненависті та актом терору. Це було злочином проти всієї нашої нації", – сказав Трамп у своєму зверненні.

Підозрюваним у стрілянині американські правоохоронці називають 29-річного уродженця Афганістану Рахмануллу Лаканвала. Він проживав у Беллінгемі, штат Вашингтон, разом із дружиною та п'ятьма дітьми.

Родич підозрюваного розповів, що той прибув до США у вересні 2021 року після 10 років служби в афганській армії, де він працював разом з американськими спецпризначенцями.

