У Британії в клубі сталася стрілянина, є поранені

У нічному клубі у британському місті Бірмінгем сталася стрілянина, внаслідок чого кілька людей зазнали поранень.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

У суботу, 20 вересня, четверо людей зазнали поранень внаслідок стрілянини у нічному клубі в Бірмінгемі.

Троє людей віком від 20 до 30 років були заарештовані після цього.

Поліція повідомила, що один чоловік залишається в лікарні в критичному стані, а трьом іншим надають допомогу з менш серйозними пораненнями.

Вони залишаються під вартою за підозрою в насильницьких заворушеннях, поки триває розслідування.

У червні в австрійському місті Грац сталася стрілянина у школі. Згідно з офіційними даними, внаслідок цього загинули 10 людей – окрім нападника, це шість дівчат і троє хлопців, ще 12 людей зазнали поранень. Її скоїв 21-річний колишній учень закладу, який після того застрелився.

Під час обшуку у квартирі стрільця знайшли саморобний вибуховий пристрій. А слідчі також заявляли, що підозрюваний у скоєнні стрілянини, ймовірно, був інтровертом і фанатом онлайн-стрілялок.