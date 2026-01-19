Сибіга озвучив завдання української делегації в Давосі

Українська делегація на Всесвітньому економічному форумі в Давосі працюватиме над трьома ключовими завданнями: енергетичній підтримці, посиленні обороноздатності та зусиллями щодо завершення війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на сторінці в Instagram.

Сибіга повідомив, що першочергово у Давосі українські дипломати працюватимуть над забезпеченням підтримки українській енергетиці в умовах щоденних російських атак.

Він згадав про свій заклик щодо організації благодійних зборів на підтримку українців. За словами Сибіги, партнери отримають конкретний список потреб від України.

По-друге, за словами міністра, українські представники в Давосі працюватимуть над посиленням обороноздатності України, зокрема постачанням ППО та додаткового озброєння.

І по-третє, Україна фокусуватиметься на мирних зусиллях, повідомив Сибіга.

"Наша стійкість не є виправданням, аби ця війна тривала. Ми дійсно досягли прогресу із нашими американськими друзями і партнерами. Ми консолідуємо світові зусилля, зусилля світової дипломатії. І особливо важливо це зараз, коли ми переживаємо період геополітичної турбуленції. Дуже важливо, щоб Україна була в фокусі", – заявив міністр закордонних справ.

Як писали ЗМІ, лідери ЄС, які зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, готуються змістити фокус уваги з України на Гренландію і оголошення нових американських тарифів.

Як повідомляла "Європейська правда", президенти України і США мають зустрітися у Давосі, де, як очікується, вони фіналізують угоду про "процвітання" України.​​