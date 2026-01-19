Сибига озвучил задачи украинской делегации в Давосе

Украинская делегация на Всемирном экономическом форуме в Давосе будет работать над тремя ключевыми задачами: энергетической поддержкой, усилением обороноспособности и усилиями по завершению войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на странице в Instagram.

Сибига сообщил, что в первую очередь в Давосе украинские дипломаты будут работать над обеспечением поддержки украинской энергетике в условиях ежедневных российских атак.

Он упомянул о своем призыве к организации благотворительных сборов в поддержку украинцев. По словам Сибиги, партнеры получат конкретный список потребностей от Украины.

Во-вторых, по словам министра, украинские представители в Давосе будут работать над усилением обороноспособности Украины, в частности поставками ПВО и дополнительного вооружения.

И в-третьих, Украина будет фокусироваться на мирных усилиях, сообщил Сибига.

"Наша стойкость не является оправданием для продолжения этой войны. Мы действительно достигли прогресса с нашими американскими друзьями и партнерами. Мы консолидируем мировые усилия, усилия мировой дипломатии. И особенно важно это сейчас, когда мы переживаем период геополитической турбулентности. Очень важно, чтобы Украина была в фокусе", – заявил министр иностранных дел.

Как писали СМИ, лидеры ЕС, которые встретятся с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, готовы сместить фокус внимания с Украины на Гренландию и объявление новых американских тарифов.

Как сообщала "Европейская правда", президенты Украины и США должны встретиться в Давосе, где, как ожидается, они завершат соглашение о "процветании" Украины.