FT: європейці у Давосі готуються говорити з Трампом про Гренландію замість України

Лідери ЄС та їхні делегації, які зустрінуться з президентом США Дональдом Трампом і американськими посадовцями на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, готуються змістити фокус уваги з України на Гренландію і оголошення нових американських тарифів.

Про це йдеться у публікації Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, лідери ЄС готувалися провести цей тиждень у Давосі, переконуючи Трампа дати гарантії безпеки післявоєнній Україні. Сьогодні вони прокинулися з питанням, чи можна взагалі довіряти його обіцянкам.

Буря навколо бажання Трампа заволодіти Гренландією переросла з двосторонньої суперечки в найсерйознішу загрозу для НАТО за останні десятиліття і найглибший розрив у трансатлантичних відносинах.

За словами європейського дипломата, лідери ЄС та їхні делегації, які мають зустрітися з Трампом і офіційними особами США у Давосі, "рвуть свої нотатки" і замінюють їх тим, що джерело видання описало як "батіг і пряник" – як Брюссель може відповісти на мита Трампа, поряд з пропозиціями щодо деескалації.

"Як можна сісти за стіл переговорів з цією людиною (Трампом. – Ред.) і обговорювати його гарантії безпеки для України?. Йому не можна довіряти, якщо тільки не відключити реальність", – сказав дипломат.

Лідери ЄС зберуться на надзвичайний саміт наприкінці цього тижня, який попередньо запланований на четвер після зустрічей з Трампом у Давосі.

Крім того, за даними видання, сьогодні в Давосі відбулася зустріч радників з національної безпеки західних країн, яка спочатку була скликана для обговорення України, але зрештою фокус змістився на Гренландію.

Зібрання міністрів фінансів єврозони в Брюсселі також буде присвячене обговоренню кризи, зазначено у публікації.

Водночас в ЄС є й ті, хто налаштований оптимістично і вважає, що Трамп і раніше висловлював порожні погрози, і що протягом останнього року Європа пережила подібні моменти, але в підсумку знайшла спосіб змусити його відступити.

Зокрема, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, яка вчора розмовляла з Трампом, сказала, що він "зацікавлений у тому, щоб вислухати" можливий компроміс.

Нагадаємо, 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Перед цим Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових для підготовки до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань. Декілька країн направили і своїх військових.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн захистила позицію країн Європи на підтримку Данії і Гренландії і застерегла щодо негативних наслідків рішень Дональда Трампа щодо тарифів.