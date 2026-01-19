"Українцям потрібне тепло": Сибіга закликав небайдужих у всьому світі наслідувати приклад Польщі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав небайдужих у всьому світі організувати благодійні збори на підтримку українців в умовах суворої зими й розбитої енергосистеми так, як це зробили у Польщі.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Сибіга звернувся до української діаспори, "партнерів, друзів та благодійників у всьому світі" із закликом збирати допомогу для України, яка б допомогла пройти зиму на тлі екстремальних морозів та все складнішої ситуації в енергосистемі, розбитій російськими ударами.

"Сьогодні доручив усім нашим дипмісіям за кордоном ініціювати термінові збори коштів на зразок того, який нещодавно організували наші польські друзі", – зазначив Сибіга, нагадавши, що у межах польського збору для Києва задонатили майже 1 млн доларів США.

"Закликаю усіх небайдужих по всьому світу – усіх наших друзів, громади, громадянське суспільство, парламенти, політиків регіонального й місцевого рівня, лідерів думок, медіа та інших, відгукнутися на цей заклик. Це дуже потрібна допомога. Вона піде на закупівлю обладнання, електропостачання та усіх форм енергії безпосередньо для українців і громад, які цього потребують", – зазначив Сибіга.

Він зазначив, що для українців така підтримка дає відчуття, що вони не сам на сам з бідою і що Росії не вдасться зламати готовність до опору такими методами, а результатом буде лише більше гуртування на підтримку України.

Також Сибіга подякував полякам, які зібрали вже понад 3 млн злотих на генератори для Києва і знову підвищили цільову суму через потік нових донатів.

У суботу президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з керівником ГУР Олегом Іващенком заявив, що Росія готується до подальших ударів по українській енергетиці та інфраструктурі, включно з об'єктами, що обслуговують АЕС.