NYT: Росія попросила США зупинити переслідування нафтового танкера

Російський уряд офіційно направив дипломатичний запит до Сполучених Штатів щодо припинення переслідування танкера, який прямував до Венесуели.

Про це повідомила в четвер газета The New York Times, пише "Європейська правда".

За словами джерел, які погодилися спілкуватися з газетою на умовах анонімності, російський запит було доставлено до Державного департаменту США пізно ввечері в середу. Його також було надіслано до Ради внутрішньої безпеки Білого дому, повідомило одне з джерел.

Суперечка щодо танкера виникла в той час, коли президент Дональд Трамп намагається домогтися укладення мирної угоди між Росією та Україною і неодноразово скаржився на нездатність покласти край війні. Вимога Росії, щоб США припинили переслідування судна, може додати нових складнощів до переговорів і посилити напруженість між двома країнами з приводу Венесуели.

Американські сили стежили за танкером, відомим як Bella 1, протягом майже двох тижнів. Судно, яке розпочало свою подорож в Ірані, прямувало за нафтою до Венесуели, коли американські сили спробували зупинити його і піднятися на борт у Карибському морі.

Американська влада заявила, що судно не мало належного національного прапора, що робило його судном, яке підлягало затриманню згідно з міжнародним правом. Однак екіпаж Bella 1 відмовився підкоритися і попрямував назад до Атлантичного океану.

З того часу судно намагалося отримати захист Росії: екіпаж намалював російський прапор на борту і повідомив береговій охороні по радіозв'язку, що вони пливуть під російським прапором.

Нещодавно Bella 1 з'явилося в офіційному реєстрі суден Росії під новою назвою Marinera з портом приписки в Сочі.

Білий дім відмовився від офіційних коментарів. Але американський посадовець, який на умовах анонімності висловився з приводу поточної справи, сказав, що адміністрація Трампа продовжує вважати танкер "бездержавним", оскільки він плавав під фальшивим прапором, коли до нього вперше наблизилася берегова охорона.

Нагадаємо, напередодні США ввели санкції проти китайських компаній і танкерів, пов'язаних з Венесуелою.

30 грудня Сполучені Штати запровадили санкції проти десяти юридичних і фізичних осіб, що базуються в Ірані та Венесуелі, у зв’язку з постачанням безпілотників.