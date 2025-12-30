США запровадили санкції проти компаній та осіб в Ірані й Венесуелі

Сполучені Штати 30 грудня запроваджують санкції проти десяти юридичних і фізичних осіб, що базуються в Ірані та Венесуелі, у зв’язку з постачанням безпілотників.

Про це в вівторок повідомили у Держдепі США, пише "Європейська правда".

До санкційного переліку потрапили, зокрема, венесуельська компанія, яка сприяла продажу бойових БПЛА іранської розробки на мільйони доларів, а також компанії й окремі особи, пов’язані з мережами закупівель, що підтримували іранські програми зі створення БПЛА та балістичних ракет.

"Триваюче постачання Іраном звичайних озброєнь до Каракаса становить загрозу інтересам США в нашому регіоні", – заявили у Державному департаменті.

У відомстві наголосили: сьогоднішні заходи підкреслюють важливість повторного запровадження санкцій та інших обмежень проти Ірану відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН.

"Юридичні та фізичні особи, внесені сьогодні до санкційного списку, демонструють, що Іран активно поширює свої бойові БПЛА і продовжує закуповувати компоненти, пов’язані з ракетними програмами, всупереч обмеженням ООН", – наголосили у Держдепі.

Напередодні Дональд Трамп заявив, що минулого тижня було виведено з експлуатації "великий об'єкт" на території Венесуели.

16 грудня Дональд Трамп заявив, що оголосив "терористичним" режим венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та запровадить "блокаду" підсанкційних танкерів, що возять венесуельську нафту.