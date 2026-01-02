У Греції з університетів відрахували понад 300 тисяч "вічних студентів"

Більше 300 000 неактивних студентів університетів були виключені з реєстрів у Греції, що скоротило офіційну кількість студентів у країні майже наполовину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Цей крок знаменує кінець багаторічної практики – офіційно скасованої в нещодавньому законодавстві – яка дозволяла продовжувати навчання для сприяння безперервному навчанню та тривалим перервам для роботи.

У п'ятницю Міністерство освіти повідомило, що 308 605 студентів, які до 2017 року були зараховані на чотирирічні програми державного університету, були виключені зі списків.

"Студентський статус не є довічним у жодному сучасному європейському університеті", – сказала міністр освіти Софія Захаракі. "Ми хочемо, щоб дипломи мали цінність, яка відображає зусилля, навички та пристрасть", – додала вона.

Представники міністерства заявили, що близько 35 000 осіб успішно подали заявки на повторну реєстрацію в 2025 році.

Противники реформи консервативного уряду, переважно з академічних кіл, стверджують, що програма другого шансу не змогла вирішити проблему масштабних порушень, спричинених серйозною фінансовою кризою в Греції в попередньому десятилітті.

За даними Грецького агентства з вищої освіти за 2024 рік, кількість активного студентського населення країни становить трохи більше 350 000 осіб, які навчаються в 25 державних вищих навчальних закладах.

Програми бакалаврської освіти в державних університетах зазвичай фінансуються урядом. До недавнього часу в Греції діяли лише державні університети, що пропонували визнані державою ступені. Але поступово набувають визнання приватні університети.

Представники Міністерства освіти заявили, що студенти, які призупинили навчання, не створюють прямого фінансового навантаження на університети, але ускладнюють адміністративну роботу.

"Завдяки оновленим спискам студентів університети отримують можливість більш точно планувати свою діяльність", – сказав заступник міністра освіти Нікос Папайоанну.

"Це є необхідною умовою для підвищення якості освіти, покращення щоденної роботи та критеріїв оцінки грецьких університетів у міжнародних рейтингах", – додав він.

Грецькі законодавці у 2024 році схвалили масштабні реформи в освіті, що дозволяють іноземним приватним університетам відкривати філії в країні та через які виникли масштабні протести.

Перед цим прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, закликаючи парламент ухвалити законопроєкт, заявив, що реформа допоможе зупинити відтік десятків тисяч грецьких студентів до закордонних університетів.