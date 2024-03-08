Прем'єр Греції закликав схвалити законопроєкт про освіту, що викликав масштабні протести

Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс закликав парламент схвалити законопроєкт про освіту, який дозволяє іноземним приватним університетам відкривати філії в країні, через який в країні виникли масштабні протести.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За його словами, реформа допоможе зупинити відтік десятків тисяч грецьких студентів до закордонних університетів, що зокрема завдало шкоди економіці, яка все ще відновлюється після десятирічної фінансової кризи.

"Парламент покликаний не лише проголосувати за ключовий законопроєкт, але й схвалити радикальну та сміливу реформу освіти задля зростання та соціальної справедливості, – сказав Міцотакіс.

Він додав, що це нарешті дозволить недержавним, неприбутковим установам працювати в Греції.

Прем'єр також зазначив, що закон про освіту також допоможе зблизити Грецію з рештою країн Євросоюзу та підвищити конкуренцію у сфері вищої освіти.

Крім того, Міцотакіс заявив, що законопроєкт передбачає збільшення фінансування державних університетів. Наразі Греція витрачає на освіту 3-4% свого річного національного доходу, що нижче середнього показника по ЄС.

Водночас студенти планують нові акції протесту в п'ятницю і, як очікують, пройдуть маршем до парламенту в центрі Афін до того, як депутати проголосують за законопроєкт пізно ввечері.

Вони занепокоєні тим, що реформа знецінить дипломи державних університетів Греції та ще більше скоротить фінансування державної освіти. Парламент має проголосувати за законопроєкт цього місяця.

Раніше тисячі студентів виходили в Афінах на акцію протесту проти планів уряду дозволити приватні університети, що призвело до зупинки руху в центрі грецької столиці.

Перед цим грецька поліція у місті Комотіні вивела з будівлі юридичного факультету студентів, які зайняли його під час іспитів на знак протесту проти планів уряду дозволити приватні університети, та арештувала 12 із них.

До цього грецька поліція вступила в сутички з протестувальниками в масках, які у четвер зібрались біля парламенту на демонстрацію проти планів дозволити іноземним приватним університетам працювати в країні.