Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав масовану російську атаку по Україні в ніч на 20 січня сигналом тривоги для світових лідерів, які зібралися у швейцарському Давосі на Всесвітній економічний форум.

Про це український міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга вказав, що після масованого удару РФ по Києву тисячі будинків залишились без опалення у морозну погоду.

Удари по Києву, Вінниці, Дніпру, Одесі, Запоріжжю, Полтаві, Сумах та інших регіонах призвели до жертв серед цивільного населення та пошкодження енергетичної інфраструктури, додав глава МЗС.

"Жорстокий удар Путіна сьогодні вранці є сигналом тривоги для світових лідерів, які зібралися в Давосі: підтримка українського народу є нагальною; без тривалого миру в Україні не буде миру в Європі; мир можна досягти лише силою; нам потрібна термінова додаткова енергетична допомога, засоби протиповітряної оборони та перехоплювачі, а також санкційний тиск на Москву", – підкреслив він.

Уночі 20 січня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина. Крім того, внаслідок удару 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання.

Через наслідки російського обстрілу 20 січня в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.