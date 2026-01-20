Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал массированную российскую атаку по Украине в ночь на 20 января сигналом тревоги для мировых лидеров, собравшихся в швейцарском Давосе на Всемирный экономический форум.

Об этом украинский министр написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига указал, что после массированного удара РФ по Киеву тысячи домов остались без отопления в морозную погоду.

Удары по Киеву, Виннице, Днепру, Одессе, Запорожью, Полтаве, Сумах и других регионах привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению энергетической инфраструктуры, добавил глава МИД.

"Жестокий удар Путина сегодня утром является сигналом тревоги для мировых лидеров, собравшихся в Давосе: поддержка украинского народа является неотложной; без длительного мира в Украине не будет мира в Европе; мира можно достичь только силой; нам нужна срочная дополнительная энергетическая помощь, средства противовоздушной обороны и перехватчики, а также санкционное давление на Москву", – подчеркнул он.

Ночью 20 января российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего пострадал человек. Кроме того, в результате удара 5 635 многоэтажных жилых домов в Киеве остались без теплоснабжения.

Из-за последствий российского обстрела 20 января в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.