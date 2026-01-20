Британія відповіла на критику Трампа щодо передачі архіпелагу Маврикію

Уряд Британії опублікував офіційну реакцію на критику президента США Дональда Трампа щодо угоди про передачу архіпелагу Чагос острівній державі Маврикій.

Заяву уряду наводить Sky News, передає "Європейська правда".

"Велика Британія ніколи не піде на компроміси в питаннях національної безпеки", – заявив представник уряду.

"Ми вжили заходів, оскільки база на Дієго-Гарсія була під загрозою після того, як судові рішення підірвали нашу позицію і завадили б її функціонуванню в майбутньому", – пояснив він.

В уряді додали, що угода "забезпечує функціонування спільної бази США і Великої Британії на Дієго-Гарсія на багато поколінь".

"Вона була публічно схвалена США, Австралією та всіма іншими союзниками "П'яти очей", а також ключовими міжнародними партнерами, включаючи Індію, Японію та Південну Корею", – заявили в уряді Британії.

Президент США Дональд Трамп раніше розкритикував Велику Британію за укладення угоди про продаж острова Дієго-Гарсія в Індійському океані у складі архіпелагу Чагос острівній державі Маврикій минулого року. Він використав це як ще одну причину того, чому США повинні володіти Гренландією.

Торік травні державний секретар США Марко Рубіо привітав угоду між Великою Британією та Маврикієм про передання архіпелагу Чагос.