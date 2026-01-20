Трамп пов'язав бажання захопити Гренландію з продажем Британією островів Маврикію

Президент США Дональд Трамп розкритикував Велику Британію за укладення угоди про продаж острова Дієго-Гарсія в Індійському океані у складі архіпелагу Чагос острівній державі Маврикій минулого року.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

На Дієго-Гарсія розташована велика британсько-американська авіабаза.

"Немає сумнівів, що Китай і Росія помітили цей акт повної слабкості. Це держави, які визнають лише силу", – пише він, серед іншого.

Частиною угоди з Маврикієм є договір оренди, який гарантує США і Великій Британії право на використання території військово-морської бази протягом наступних 99 років.

Дональд Трамп використовує вищезазначене як ще одне пояснення того, чому США повинні володіти Гренландією.

"Віддача Британією надзвичайно важливої території є актом ВЕЛИКОЇ ДУРОСТІ і ще одним пунктом у дуже довгому списку причин національної безпеки для придбання Гренландії. Данія та її європейські союзники повинні ВЧИНИТИ ПРАВИЛЬНО", – написав він.

Дональд Трамп у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте підкреслив важливість Гренландії для нацбезпеки Сполучених Штатів і анонсував зустрічі на цю тему з різними сторонами в Давосі.

За даними ЗМІ, Трамп припустив, що військова присутність європейців на острові – це провокація проти нього.

Водночас Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

