Британия ответила на критику Трампа о передаче архипелага Маврикию

Правительство Великобритании опубликовало официальную реакцию на критику президента США Дональда Трампа относительно соглашения о передаче архипелага Чагос островному государству Маврикий.

Заявление правительства приводит Sky News, передает "Европейская правда".

"Великобритания никогда не пойдет на компромиссы в вопросах национальной безопасности", – заявил представитель правительства.

"Мы приняли меры, поскольку база на Диего-Гарсия была под угрозой после того, как судебные решения подорвали нашу позицию и помешали бы ее функционированию в будущем", – пояснил он.

В правительстве добавили, что соглашение "обеспечивает функционирование совместной базы США и Великобритании на Диего-Гарсия на многие поколения".

"Оно было публично одобрено США, Австралией и всеми другими союзниками "Пяти глаз", а также ключевыми международными партнерами, включая Индию, Японию и Южную Корею", – заявили в правительстве Британии.

Президент США Дональд Трамп ранее раскритиковал Великобританию за заключение сделки о продаже острова Диего-Гарсия в Индийском океане в составе архипелага Чагос островному государству Маврикий в прошлом году. Он использовал это как еще одну причину того, почему США должны владеть Гренландией.

В мае прошлого года государственный секретарь США Марко Рубио приветствовал соглашение между Великобританией и Маврикием о передаче архипелага Чагос.