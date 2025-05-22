США підтримали передачу Британією архіпелагу, де розташована їхня військова база

Державний секретар США Марко Рубіо привітав угоду між Великою Британією та Маврикієм про передання архіпелагу Чагос, де розташована спільна американсько-британська військова база Дієго-Гарсія.

Відповідну заяву поширив Державний департамент, повідомляє "Європейська правда".

Рубіо привітав "історичну угоду" між Британією та Маврикієм щодо архіпелагу Чагос, зокрема домовленість про подальше існування Дієго-Гарсія.

"Після всебічного міжвідомчого аналізу адміністрація Трампа дійшла висновку, що ця угода забезпечує довгострокове, стабільне та ефективне функціонування спільного військового об'єкта США і Великої Британії", – підкреслив він.

Держсекретар також пообіцяв від імені Вашингтона нести подальшу відповідальність за функціонування військово-морської бази США на острові Дієго-Гарсія, "яка продовжує відігравати важливу роль у підтримці передових оперативних сил та зміцненні безпеки в регіоні".

Раніше у четвер Британія підписала угоду, в якій погодилася передати Маврикію архіпелаг в Індійському океані, на найбільшому з островів якого розташована стратегічно важлива військова база Дієго-Гарсія.

Згідно з умовами підписаної угоди, Британія потім орендуватиме базу на строк не менше 99 років (який може бути продовжений ще на 40 років) за 101 мільйон фунтів стерлінгів на рік.

Додатково передбачено, що Британія фінансуватиме програми розвитку Чагосу та нестиме "повну відповідальність" за оборону та безпеку бази Дієго-Гарсія.

Острови Чагос перебували під контролем Великої Британії з 1814 року. Британія відокремила острови від Маврикія в 1965 році, за три роки до здобуття Маврикієм незалежності.

У 1960-х і 1970-х роках Британія виселила з островів близько дві тисячі людей, щоб американські військові могли побудувати базу Дієго-Гарсія, яка підтримувала військові операції США від В'єтнаму до Іраку та Афганістану.