У Давосі Фінляндія закликала посилити тиск на РФ після обстрілу України

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен на тлі чергового масштабного російського обстрілу українських регіонів наголосила на необхідності продовжувати тиск на РФ, а також посилювати підтримку України.

Про це вона сказала в Українському домі у Давосі, який організований Фондом Віктора Пінчука, пише кореспондентка "Європейської правди".

Під час свого виступу Валтонен наголосила на важливості настання справедливого миру для України. Вона розкритикувала Росію за нічний удар по українських регіонах, внаслідок якого, зокрема у столиці, тисячі будинків залишились без опалення у морозну погоду.

"Ми повинні попросити вільний світ продовжувати тиск на Росію. На жаль, це не дало результатів за одну ніч, але напрямок є абсолютно правильним. І я можу запевнити, що європейські країни залишатимуться на боці України стільки, скільки буде потрібно", – наголосила глава МЗС Фінляндії.

Валтонен акцентувала, що Європа продовжить підтримку України, а також економічний тиск на РФ шляхом санкцій, які, за її словами, потрібно посилити.

"Ми щодня працюємо над нашою спільною обороною та стримуванням, що також допоможе Україні в довгостроковій перспективі", – підсумувала вона.

Уночі 20 січня російські окупанти атакували Київ, внаслідок чого постраждала людина. Крім того, внаслідок удару 5 635 багатоповерхових житлових будинків у Києві залишились без теплопостачання.

Через наслідки російського обстрілу 20 січня в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав масовану російську атаку по Україні сигналом тривоги для світових лідерів, які зібралися у швейцарському Давосі на Всесвітній економічний форум.