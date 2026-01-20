В Давосе Финляндия призвала усилить давление на РФ после обстрела Украины

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на фоне очередного масштабного российского обстрела украинских регионов подчеркнула необходимость продолжать давление на РФ, а также усиливать поддержку Украины.

Об этом она сказала в Украинском доме в Давосе, организованном Фондом Виктора Пинчука, пишет корреспондент "Европейской правды".

Во время своего выступления Валтонен подчеркнула важность наступления справедливого мира для Украины. Она раскритиковала Россию за ночной удар по украинским регионам, в результате которого, в частности в столице, тысячи домов остались без отопления в морозную погоду.

"Мы должны попросить свободный мир продолжать давление на Россию. К сожалению, это не дало результатов за одну ночь, но направление является абсолютно правильным. И я могу заверить, что европейские страны будут оставаться на стороне Украины столько, сколько потребуется", – подчеркнула глава МИД Финляндии.

Валтонен акцентировала, что Европа продолжит поддерживать Украину, а также будет продолжать экономическое давление на РФ через санкции, которые по ее словам, нужно усилить.

"Мы ежедневно работаем над нашей общей обороной и сдерживанием, что также поможет Украине в долгосрочной перспективе", – подытожила она.

Ночью 20 января российские оккупанты атаковали Киев, в результате чего пострадал человек. Кроме того, в результате удара 5 635 многоэтажных жилых домов в Киеве остались без теплоснабжения.

Из-за последствий российского обстрела 20 января в нескольких регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии.

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал массированную российскую атаку по Украине сигналом тревоги для мировых лидеров, которые собрались в швейцарском Давосе на Всемирный экономический форум.