У Конгресі хочуть усунути Трампа з посади, називаючи його "психічно хворим"

У Конгресі США хочуть скористатися 25-ю поправкою до Конституції США, яка дозволяє тимчасово усунути президента, якщо він не в змозі виконувати свої обов'язки.

З ідеєю виступила представниця Демократичної партії в Палаті представників Яссамін Ансарі.

"Президент Сполучених Штатів серйозно психічно хворий, і це ставить під загрозу життя всіх нас. Саме для цього і існує 25-та поправка – ми повинні негайно її застосувати", – написала Ансарі в соціальній мережі X.

Як доказ психічної хвороби Трампа конгресвумен прикріпила лист Трампа прем'єру Норвегії, в якому він пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

За даними данського каналу TV2, Ансарі є однією з кількох членів Конгресу, які закликають до застосування конституційної поправки, яка ніколи раніше не використовувалася.

Втім, немає жодних ознак того, що зараз у Конгресі є реальна підтримка для цього кроку.

Проте, можливість застосування поправки вже розглядалася раніше, наприклад, у зв'язку зі штурмом Конгресу 6 січня 2021 року, під час першого терміну президентства Дональда Трампа.

Нагадаємо, Трамп у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте заявив, що у Давосі планує проводити зустрічі для обговорення теми Гренландії.

