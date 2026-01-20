Трамп анонсував зустрічі в Давосі з приводу Гренландії

Президент США Дональд Трамп у розмові з генсеком НАТО Марком Рютте підкреслив важливість Гренландії для нацбезпеки Сполучених Штатів і анонсував зустрічі на цю тему з різними сторонами в Давосі.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

За словами Трампа, телефонна розмова з Рютте була "дуже хорошою": "Я погодився на зустріч різних сторін у Давосі".

"Як я вже чітко висловив усім, Гренландія є надзвичайно важливою для національної та світової безпеки. Не може бути ніякого шляху назад – з цим всі згодні!", – заявив Трамп.

Варто зазначити: раніше Дональд Трамп часто наполягав, що Гренландія має стати частиною США. Тепер він послав суттєво інший меседж, наголошуючи на важливості Гренландії для національної та світової безпеки.

Втім, він також розмістив у своїй соцмережі малюнок, на якому встановлює прапор США на Гренландії, яку позначено американською територією з 2026 року.

Американський президент наголосив, що Сполучені Штати Америки є найпотужнішою країною у світі: "Ми є єдиною силою, яка може забезпечити мир у всьому світі – і це досягається, просто кажучи, завдяки силі!"

Як повідомлялося, Данія і Гренландія запропонували розгорнути на Гренландії місію Північноатлантичного альянсу.

За даними ЗМІ, президент Трамп припустив, що військова присутність європейців на острові – це провокація проти нього.

Водночас Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

Читайте також на цю тему: Гренландська криза, що б'є по Україні. Які наслідки для ЗСУ матиме конфлікт Трампа з Європою