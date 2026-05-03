У Латвії та Естонії оголошували про загрозу дронів

Жителів кількох регіонів Латвії та Естонії вранці 3 травня попередили про можливу загрозу безпілотників, спричинену російської агресією проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили Національні збройні сили Латвії на платформі X та Міністерство внутрішніх справ Естонії у Facebook.

Жителі естонських повітів Вирумаа та Іда-Вірумаа отримали попередження від військових про загрозу дронів близько 3 ранку. О 5:30 ранку Сили оборони скасували тривогу, повідомивши, що в повітряному просторі Естонії немає загроз.

У Міністерстві внутрішніх справ пізніше уточнили, що попередження надіслали "у зв’язку з військовими діями Росії проти України", зокрема через ймовірність того, що дрони можуть потрапити в повітряний простір Естонії.

Близько 4:00 ранку подібне попередження отримали жителі латвійських міст – Алуксне, Балві, Лудзе, Резекне та Краслава. Через кілька годин Національні збройні сили Латвії повідомили, що можлива загроза зникла.

"Національні збройні сили спільно з союзниками по НАТО постійно контролюють повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу. ..Поки триває російська агресія в Україні, можливе повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього", – заявили у відомстві.

Латвійські та естонські ЗМІ зазначають, що інциденти пов’язані з атакою українських дронів на Ленінградську область Росії.

Як відомо, наприкінці березня під час системних ударів України по російських портах на Балтійському морі, що відіграють ключову роль для експорту нафти, у низці випадків ударні БпЛА залетіли на територію держав Балтії та Фінляндії.

В МЗС України перепросили перед партнерами за ці випадки.

Вранці 31 березня на території Естонії знову знайшли безпілотник, що розбився там, всього повітряний простір могли порушити близько десятка апаратів.

Водночас Москва просуває наратив, що ці країни нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по російських портах.