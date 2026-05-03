Топреспубліканці в Конгресі занепокоєні рішенням Трампа скоротити війська в Німеччині

Очільники Комітетів з питань збройних сил Сенату та Палати представників республіканці Роджер Вікер та Майк Роджерс виступили проти рішення адміністрації США скоротити чисельність американських військ в Німеччині.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві двох законодавців, опублікованій пресслужбою Комітету з питань збройних сил Палати представників.

Вікер та Роджерс виступили на захист Німеччини, яка, за їхніми словами, активізувала зусилля для збільшення оборонних витрат, а також сприяла забезпеченню безперешкодного доступу, базування та прольотів для американських військ під час операцій в Ірані.

Посадовці пояснюють, що, попри зусилля, європейські союзники потребують більше часу для того, щоб взяти на себе відповідальність за безпеку на континенті.

На думку авторів заяви, завчасне скорочення військ може послати неправильний сигнал Росії, тому вони пропонують перемістити виведених військових на східний фланг НАТО.

"Передчасне скорочення передової присутності Америки в Європі до того, як ці можливості будуть повністю реалізовані, ризикує підірвати стримування та послати неправильний сигнал Владіміру Путіну. Замість того, щоб повністю виводити війська з континенту, в інтересах Америки підтримувати сильний потенціал стримування в Європі, переміщуючи ці 5 000 американських військовослужбовців на схід", – йдеться у заяві.

Очільники Комітетів з питань збройних сил закликали адміністрацію США до координації з Конгресом у питаннях військової присутності у Європі.

"Будь-яка суттєва зміна в позиції американських сил у Європі вимагає цілеспрямованого перегляду та тісної координації з Конгресом та нашими союзниками. Ми очікуємо, що Міністерство (оборони – ред.) зв’яжеться зі своїми наглядовими комітетами найближчими днями та тижнями щодо цього рішення та його наслідків для стримування США та трансатлантичної безпеки", – додали законодавці.

Нагадаємо, у п’ятницю представники Пентагону заявили, що виводять 5 000 військовослужбовців із Німеччини та передислокують їх до США та на інші позиції за кордоном.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, коментуючи рішення Вашингтона, заявив, що європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Президент США Дональд Трамп у суботу заявив, що планує "набагато більше" скорочення військ у Німеччині, ніж 5 тисяч.