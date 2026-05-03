ЗМІ дізнались зміст мирних пропозицій Ірану 

Оновлена пропозиція Ірану щодо завершення війни зі США включає 30-денний термін для проведення перегорів щодо розблокування Ормузької протоки та припинення американської блокади іранських портів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив журналіст Axios Барак Равід на платформі X.

За даними двох джерел, ознайомлених з іранським планом, Тегеран пропонує встановлює місячний термін для переговорів щодо угоди про відкриття Ормузької протоки, припинення військово-морської блокади з боку США та остаточного завершення війни в Ірані та Лівані.

Згідно з пропозицією, лише після досягнення таких домовленостей має розпочатися ще один місяць переговорів, під час якого сторони мають спробувати дійти згоди щодо ядерної програми Ірану.

Як відомо, у четвер Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.

Попередній мирний план Ірану також передбачав проміжну угоду щодо відкриття Ормузької протоки в обмін на припинення Вашингтоном блокади іранських портів. При цьому складніші переговори щодо ядерної програми пропонувалося відкласти на пізніший термін.

Президент США Дональд Трамп заявив, що чекає точного формулювання іранських пропозицій щодо завершення війни, однак не вважає, що вони будуть прийнятними.