В Конгрессе хотят отстранить Трампа от должности, называя его "психически больным"

В Конгрессе США хотят воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, которая позволяет временно отстранить президента, если он не в состоянии выполнять свои обязанности.

Об этом сообщает "Европейская правда".

С идеей выступила представительница Демократической партии в Палате представителей Яссамин Ансари.

"Президент Соединенных Штатов серьезно психически болен, и это ставит под угрозу жизнь всех нас. Именно для этого и существует 25-я поправка – мы должны немедленно ее применить", – написала Ансари в социальной сети X.

В качестве доказательства психической болезни Трампа конгрессвумен прикрепила письмо Трампа премьеру Норвегии, в котором он связал свои заявления о намерении взять под контроль Гренландию с тем, что ему не присудили Нобелевскую премию мира.

По данным датского канала TV2, Ансари является одной из нескольких членов Конгресса, призывающих к применению конституционной поправки, которая никогда ранее не использовалась.

Впрочем, нет никаких признаков того, что сейчас в Конгрессе есть реальная поддержка для этого шага.

Тем не менее, возможность применения поправки уже рассматривалась ранее, например, в связи со штурмом Конгресса 6 января 2021 года, во время первого срока президентства Дональда Трампа.

Напомним, Трамп в разговоре с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что в Давосе планирует проводить встречи для обсуждения темы Гренландии.

Читайте также: Война за Гренландию, пока что торговая. Что стоит за новыми пошлинами США против стран Европы.