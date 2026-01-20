Лавров порівняв важливість Криму для РФ і Гренландії для США

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров заявив, що Крим не менш важливий для безпеки Росії, ніж Гренландія – для США.

Про це він сказав на пресконференції за підсумками діяльності російської дипломатії у 2025 році, його цитує пропагандистське агентство РИА "Новости", передає "Європейська правда".

Лавров підкреслив, що сьогодні на світовій арені перекреслені всі правила, які в минулому влаштовували Захід і становили основу світового порядку. За його словами, зараз йде гра "хто сильніший – той і правий", що особливо проявляється в боротьбі з економічною перевагою Китаю.

"Крим не менш важливий для безпеки Російської Федерації, ніж Гренландія для Сполучених Штатів", – заявив він.

Серед іншого, Лавров зазначив, що "Гренландія не є природною частиною Данії", але також підкреслив, що Росія не втручатиметься в поточний конфлікт.

"НАТО переживає період викликів, і Росія не зацікавлена у втручанні в справи Гренландії", – заявив Лавров.

За його словами, ні Китай, ні Росія не мають планів захопити Гренландію.

"Вашингтон знає, що Росія не має таких планів. НАТО має досягти згоди щодо Гренландії спільно в рамках Альянсу", – сказав він.

Нагадаємо, Лавров також схвально відгукнувся щодо ідеї президента США Дональда Трампа про створення Ради миру.

За планами Трампа, Рада миру щодо сектора Гази повинна бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій президент США Дональд Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів.