Лавров похвалив ідею Трампа щодо Ради миру

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров схвально відгукнувся щодо ідеї президента США Дональда Трампа про створення Ради миру.

Про це російський міністр сказав на пресконференції, присвяченій підсумкам роботи дипломатії РФ за 2025 рік, повідомляє "Європейська правда".

За словами Лаврова, російська сторона недавно отримала конкретні пропозиції, зокрема проєкт статуту Ради миру.

Він додав, що ця ініціатива відображає розуміння Сполученими Штатами, що навіть вони "зі своєю зовнішньополітичною філософією виходять з необхідності збирати групу країн, які будуть співпрацювати з вами в тому чи іншому напрямку".

При цьому Лавров переконаний, що адміністрація Дональда Трампа – "це адміністрація прагматиків".

"І вона усвідомлює необхідність не просто об'єднувати під своїм керівництвом велику кількість, але і повною мірою враховувати їхні законні інтереси", – додав він.

За планами Трампа, Рада миру щодо сектора Гази повинна бути створена під ширшою парасолькою Ради миру, для участі у якій президент США Дональд Трамп збирається вимагати від держав по мільярду доларів.

Трамп запросив до членства у Раді миру низку європейських держав, Канаду, а також Росію і Білорусь.

Натомість президент Франції Емманюель Макрон, за даними ЗМІ, не прийме запрошення.