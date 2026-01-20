Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Крым не менее важен для безопасности России, чем Гренландия – для США.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, его цитирует пропагандистское агентство РИА "Новости", передает "Европейская правда".

Лавров подчеркнул, что сегодня на мировой арене перечеркнуты все правила, которые в прошлом устраивали Запад и составляли основу мирового порядка. По его словам, сейчас идет игра "кто сильнее – тот и прав", что особенно проявляется в борьбе с экономическим превосходством Китая.

"Крым не менее важен для безопасности Российской Федерации, чем Гренландия для Соединенных Штатов", – заявил он.

Среди прочего, Лавров отметил, что "Гренландия не является естественной частью Дании", но также подчеркнул, что Россия не будет вмешиваться в текущий конфликт.

"НАТО переживает период вызовов, и Россия не заинтересована во вмешательстве в дела Гренландии", – заявил Лавров.

По его словам, ни Китай, ни Россия не имеют планов захватить Гренландию.

"Вашингтон знает, что у России нет таких планов. НАТО нужно достичь согласия по Гренландии совместно в рамках Альянса", – сказал он.

Напомним, Лавров также одобрительно отозвался об идее президента США Дональда Трампа о создании Совета мира.

По планам Трампа, Совет мира по сектору Газа должен быть создан под более широким зонтиком Совета мира, для участия в котором президент США Дональд Трамп собирается требовать от государств по миллиарду долларов.