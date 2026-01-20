Бабіш: дискусія про постачання літаків Україні зайва, вони потрібні нам

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що дебати щодо продажу Україні літаків L-159 не мають сенсу, адже вони потрібні чеській армії.

Про це, як пише "Європейська правда", передають České noviny.

Бабіш публічно розкритикував президента країни Петра Павела через його заяви про можливість передачі Україні цих літаків. Прем’єр-міністр дорікнув главі держави за те, що він озвучив це без консультацій з урядовцями.

При цьому Бабіш стверджує, що постачання Україні L-159 не розглядалася і попереднім урядом.

"Я не знаю, чому він так каже. Я не знаю, чому він не взяв належних документів для тієї поїздки до України, щоб армія могла сказати йому те саме, що сказала Яна Чернохова (колишня міністерка оборони Чехії – ред.), що нашій армії потрібні ці літаки. Тому це абсолютно непотрібні дебати", – відповів Бабіш.

Винищувачі L-159 є частиною чеської протиповітряної оборони, заявив міністр оборони Яромір Зуна засіданні парламентського комітету з питань оборони.

За словами міністра, продаж літаків не був би вигідним для Чехії, враховуючи їхню вищу бойову цінність порівняно з низькою вартістю.

"Так само як Україні терміново потрібні ці літаки для боротьби зі швидкісними безпілотниками, так само вони потрібні й нам", – сказав Зуна.

За його словами, минулого року Україна тричі зверталася до чеського міністерства оборони з приводу цих літаків. Відповідь була негативною.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел після візиту до Києва заявив, що Україна запропонувала придбати літаки L-159. За його словами, це стане можливість для Чеської Республіки.

Коаліційна партія "Свобода і пряма демократія" (SPD), включаючи міністра оборони Яроміра Зуну, виступила проти продажу літаків L-159 Україні.