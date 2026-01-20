Бабиш: дискуссия о поставках самолетов Украине излишняя, они нужны нам

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что дебаты о продаже Украине самолетов L-159 не имеют смысла, ведь они нужны чешской армии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передают České noviny.

Бабиш публично раскритиковал президента страны Петра Павела за его заявления о возможности передачи Украине этих самолетов. Премьер-министр упрекнул главу государства за то, что он озвучил это без консультаций с правительством.

При этом Бабиш утверждает, что поставка Украине L-159 не рассматривалась и предыдущим правительством.

"Я не знаю, почему он так говорит. Я не знаю, почему он не взял необходимые документы для той поездки в Украину, чтобы армия могла сказать ему то же, что сказала Яна Чернохова (бывшая министр обороны Чехии – ред.), что нашей армии нужны эти самолеты. Поэтому это абсолютно ненужные дебаты", – ответил Бабиш.

Истребители L-159 являются частью чешской противовоздушной обороны, заявил министр обороны Яромир Зуна на заседании парламентского комитета по вопросам обороны.

По словам министра, продажа самолетов не была бы выгодной для Чехии, учитывая их высокую боевую ценность по сравнению с низкой стоимостью.

"Так же как Украине срочно нужны эти самолеты для борьбы со скоростными беспилотниками, так же они нужны и нам", – сказал Зуна.

По его словам, в прошлом году Украина трижды обращалась к чешскому министерству обороны по поводу этих самолетов. Ответ был отрицательным.

Напомним, президент Чехии Петр Павел после визита в Киев заявил, что Украина предложила приобрести самолеты L-159. По его словам, это станет возможностью для Чешской Республики.

Коалиционная партия "Свобода и прямая демократия" (SPD), включая министра обороны Яромира Зуну, выступила против продажи самолетов L-159 Украине.