Президент Чехії відкинув критику глави МЗС щодо поставки Україні невеликих літаків

Президент Чехії Петр Павел відкинув критику міністра закордонних справ Петра Мацінки за те, що чеський лідер під час свого візиту до України цього тижня запропонував кілька невеликих літаків для захисту від дронів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Ceske Noviny.

За словами Павела, українська сторона запропонувала придбати літаки L-159, що стало б можливістю для чеського виробника.

Павел нібито говорив в Україні про надання декількох невеликих літаків для захисту від дронів, пристроїв раннього попередження та генераторів на випадок відключення електроенергії з регулярної мережі. Мацінка заявив в ефірі Чеського телебачення, що президент не консультувався з урядом щодо цієї пропозиції.

Президент відкинув критику. "Ознакою досвідчених людей, а особливо дипломатів, є те, що вони перевіряють інформацію, перш ніж робити будь-які висновки. Тим більше, коли вони вирішують наставляти президента республіки", – сказав Павел.

Він зазначив, що літаки цікавлять Україну вже принаймні пів року, а його поточні переговори є продовженням усіх попередніх переговорів між чеською та українською сторонами, включаючи недавній візит Мацінки до України. Раніше йшлося про позику або дарунок, але цього разу президент Володимир Зеленський запропонував купівлю, що, на думку Павела, може пришвидшити переговори.

Президент нагадав, що згідно з правовими нормами, армія може надавати тільки те, що вважає непотрібним. Однак, за словами Павела, жодна країна не діяла таким чином, допомагаючи Україні. На думку президента, в нинішній ситуації необхідно більше говорити про те, що не загрожуватиме оборонним можливостям Чехії. За словами глави держави, надання чотирьох літаків L-159 з 24, які має армія, є прийнятним рівнем ризику.

"Звичайно, це питання має обговорити уряд, але я бачу в цьому не тільки можливість значно допомогти Україні, а й надзвичайну можливість для Чеської Республіки", – зазначив глава держави.

Якщо літаки виявляться ефективними в протидії безпілотникам, на думку президента, це буде найкращою рекомендацією для їхнього виробника, компанії Aero Vodochody. Можна очікувати, що тоді інші країни зацікавляться цими літаками. "Ми не повинні протистояти можливостям для нашої промисловості та для Чеської Республіки", – додав президент, зазначивши, що він обговорить це з прем'єр-міністром Андреєм Бабішем.

Нагадаємо, 15 січня президент Павел перебував у Львові, де провів зустрічі з українськими посадовцями.

Наступного дня він приїхав до Києва, де, зокрема зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським.