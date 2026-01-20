Трамп заявив, що зробив для НАТО більше, "ніж будь-хто"

Президент США Дональд Трамп, підбиваючи підсумки першого року своєї другої каденції, заявив, що зробив для НАТО більше, ніж будь-хто "живий чи мертвий".

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав під час промови у Білому домі.

Трамп похвалився тим, що він домігся збільшення видатків на оборону від країни НАТО з 2% до 5% ВВП.

"До речі, я зробив для НАТО більше, ніж будь-яка інша людина, жива чи мертва. Ніхто не зробив цього для НАТО.І я думаю, що в більшості випадків вони вам це скажуть", – сказав президент США.

Він також висловив занепокоєння, що США витрачають "величезні суми" на Альянс.

"Моє найбільше побоювання щодо НАТО полягає в тому, що ми витрачаємо на НАТО величезні суми грошей.І я знаю, що ми прийдемо їм на допомогу, але я справді сумніваюся, чи прийдуть вони нам на допомогу"", – заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше американський президент допускав, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Також писали, що колишній генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що час лестощів на адресу президента США Дональда Трампа минув, а його погрози щодо Гренландії стали найбільшим викликом для Альянсу з 1949 року.

