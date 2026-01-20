Трамп заявил, что сделал для НАТО больше, "чем кто-либо"

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги первого года своего второго срока, заявил, что сделал для НАТО больше, чем кто-либо "живой или мертвый".

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал во время речи в Белом доме.

Трамп похвастался тем, что он добился увеличения расходов на оборону от стран НАТО с 2% до 5% ВВП.

"Кстати, я сделал для НАТО больше, чем любой другой человек, живой или мертвый. Никто не сделал этого для НАТО. И я думаю, что в большинстве случаев они вам это скажут", – сказал президент США.

Он также выразил обеспокоенность тем, что США тратят "огромные суммы" на Альянс.

"Мое самое большое опасение в отношении НАТО заключается в том, что мы тратим на НАТО огромные суммы денег. И я знаю, что мы придем им на помощь, но я действительно сомневаюсь, придут ли они нам на помощь", – заявил Трамп.

Напомним, ранее американский президент допускал, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

Также писали, что бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что время лести в адрес президента США Дональда Трампа прошло, а его угрозы в отношении Гренландии стали самым большим вызовом для Альянса с 1949 года.

