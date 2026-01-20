Колишній генсек НАТО: час лестощів Трампу закінчився

Колишній генеральний секретар НАТО та експрем’єр Данії Андерс Фог Расмуссен заявив, що час лестощів на адресу президента США Дональда Трампа минув, і Європа повинна рішуче відповісти на американські мита.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у інтерв’ю агенції Reuters.

Колишній генсек НАТО закликав ЄС завдати жорсткого економічного удару, якщо США запровадять тарифи проти країн, які направили військових до Гренландії.

"Час лестощів минув. Це не працює. Річ у тому, що Трамп поважає лише силу та міць. І єдність. Це саме те, що Європа повинна продемонструвати зараз", – сказав Расмуссен.

Расмуссен заявив, що наполягання Трампа на тому, щоб Гренландія стала частиною Сполучених Штатів, є найбільшим викликом для НАТО з моменту його створення в 1949 році.

Він також додав, що не планує критикувати лідерів, таких як чинний генсек НАТО Марк Рютте, які регулярно хвалять Трампа. Але, на думку Расмуссена, інструмент ЄС щодо боротьби з примусом – так звана "базука", яка надає широкі повноваження для реагування на економічний тиск, має залишатися на столі переговорів.

Колишній прем’єр-міністр Данії також запропонував план для врегулювання кризи довкола Гренландії. Він включає оновлення угоди 1951 року між Сполученими Штатами та Данією, яка дозволяє розмістити там посилену присутність НАТО на військових базах у Гренландії.

Окрім того, Расмуссен пропонує інвестиційний пакт, який допоможе американським та європейським компаніям видобувати корисні копалини в Гренландії, та "компенсацію щодо стабілізації та стійкості", щоб запобігти китайським та російським інвестиціям у критичні сектори острова.

Расмуссен сказав, що він обговорить цей план з делегатами в Давосі.

Нагадаємо, Франція та Німеччина закликали Європу готувати "торгову базуку" на тлі Трампових погроз додатковими митами, а у Європарламенті дали зрозуміти, що за цих обставин не схвалять торгову угоду ЄС зі США.

За даними Financial Times, європейці у Давосі готуються говорити з Трампом про Гренландію замість України.