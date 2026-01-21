Естонія розглядає найбільшу закупівлю ППО в своїй історії

Міністерство оборони Естонії планує спільно з командувачем Силами оборони навесні ухвалити рішення про те, в якому обсязі закуповувати балістичну систему протиповітряної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Згідно з попередніми планами, за мінімальним сценарієм Естонія могла б придбати систему ППО на суму в сотні мільйонів євро, тоді як за максимальним варіантом загальні витрати на системи протиповітряної оборони перевищать один мільярд євро.

Очікується, що самі пускові установки надійдуть до Естонії на початку наступного десятиліття. При виборі системи буде враховуватися не тільки вартість її закупівлі, але і повний життєвий цикл, включаючи витрати на персонал, навчання, експлуатацію і довгострокове технічне обслуговування.

Як можливі виробники, як і раніше, розглядаються американська система Patriot, ізраїльська David's Sling ("Праща Давида"), а також франко-італійська система SAMP/T.

Остаточне рішення має визначити як масштаб закупівлі, так і подальші кроки щодо зміцнення протиповітряної оборони країни.

Нагадаємо, 10 грудня естонський парламент в третьому й остаточному читанні схвалив бюджет на 2026 рік із рекордними витратами на оборону.

До того ж парламентська комісія з питань державної оборони Естонії продовжує обговорювати законопроєкт про цивільні кризи та державну оборону, підготовлений урядом.