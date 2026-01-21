Навроцкий: напряженность вокруг Гренландии не означает, что мы забыли об Украине

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что напряженность вокруг Гренландии не означает, что мировое сообщество забыло о войне России против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Навроцкий заявил в среду во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе, его цитирует PAP.

Навроцкий добавил, что не боится, что ситуация, связанная с давлением США на Гренландию, изменит восприятие войны в Украине как важнейшего вопроса для Польши, восточного фланга НАТО и "всего свободного мира".

"Мы по-прежнему чувствуем угрозу со стороны России; мы находимся в эпицентре гибридной войны", – заявил президент Польши.

Он выразил надежду, что "мы постепенно приближаемся к миру в Украине".

Кроме того, Навроцкий убежден, что, несмотря на спор между США и Данией по поводу Гренландии, Североатлантический альянс остается стабильным.

Польский президент также убежден, что Соединенные Штаты являются важнейшим союзником Польши.

Президент выразил надежду, что гренландский вопрос будет урегулирован дипломатическим путем.

Накануне министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии для Европы Украина остается приоритетом.

В то же время американский президент Дональд Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на российско-украинской войне, а не на Гренландии.

