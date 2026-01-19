Трамп: Європі слід зосередитися на Україні, а не на Гренландії

Президент США Дональд Трамп порадив Європі зосередитися на війні між Росією та Україною, а не на Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", Трамп сказав у телефонному інтерв’ю NBC News.

В інтерв'ю Трамп розкритикував європейських лідерів, які чинять опір його зусиллям щодо отримання контролю над Гренландією.

"Європа повинна зосередитися на війні з Росією та Україною, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Ось на чому Європа повинна зосередитися, а не на Гренландії", – сказав президент США.

На запитання, чи він запровадить тарифи на європейські країни, якщо не буде укладено угоду щодо Гренландії, Трамп відповів: "Я виконаю це на 100%".

Глава Білого дому відмовився відповідати на питання про те, чи застосує він силу для захоплення острова.

Також в інтерв’ю Трамп відкинув тезу про те, що Норвегія не має впливу на присудження Нобелівської премії миру.

"Норвегія повністю контролює це, незважаючи на те, що вони кажуть", – сказав Трамп, ігноруючи аргументи журналіста.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент США написав листа прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре, в якому пов'язав свої заяви щодо наміру взяти під контроль Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру.

Нагадаємо, 17 січня Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

Перед цим Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових для підготовки до прийому більших сил армії та інших підрозділів союзників для військових навчань. Декілька країн направили і своїх військових.