Європарламент ухвалив рішення про заснування кредиту на 90 млрд євро для України

Європейський парламент у середу, 21 січня, схвалив пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яка дозволяє активувати розширене співробітництво для заснування Кредиту для України (Loan for Ukraine) на суму 90 млрд євро на 2026-2027 роки.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" зі Страсбурга.

Рішення вступить в силу після формального затвердження Радою ЄС.

"Фінансова ситуація України вимагає, щоб виділення фінансової допомоги Союзу відбулося не пізніше другого кварталу 2026 року", – йдеться у тексті підтриманого Європарламентом рішення Ради ЄС, що дозволяє розширене співробітництво щодо заснування Кредиту для України.

Документ дає дозвіл на розширену співпрацю, "в рамках якої передбачається надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС".

"Будь-яка мобілізація ресурсів бюджету Євросоюзу як гарантії для цього кредиту не матиме впливу на фінансові зобов'язання Чеської Республіки, Угорщини чи Словаччини", – уточнюється в ухваленому рішенні.

"Фінансова допомога Україні пом'якшує наслідки дій Росії для безпеки та економіки Євросоюзу та його сусідства. Поразка України збільшила б ризик агресії Росії проти однієї з держав-членів або країни в сусідстві з Україною, включаючи країни-кандидати, і мала б прямі та непрямі наслідки для безпекової та економічної ситуації в Союзі. Наслідки агресії Росії для економіки Союзу були б ще більш серйозними, якби Україна не змогла підтримати фіскальні зусилля, необхідні для продовження її воєнних дій", – йдеться в обґрунтуванні надання кредиту.

Як повідомляла "Європейська правда", Європарламент 20 січня проголосував за застосування термінової процедури щодо трьох законопроєктів, які дозволять Європейському Союзу надати Україні позику у розмірі 90 млрд євро протягом 2026 та 2027 років.

Нагадаємо, 18-19 грудня Європейська рада прийняла рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки з запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС на основі механізму розширеного співробітництва з Україною.

Європейська комісія 14 січня ухвалила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит на 90 млрд євро від Євросоюзу на забезпечення її фінансових та військових потреб у 2026 та 2027 роках.

