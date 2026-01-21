Європарламент принял решение об учреждении кредита на 90 млрд евро для Украины

Европейский парламент в среду, 21 января, одобрил текст решения Совета ЕС, которое позволяет активировать расширенное сотрудничество для учреждения Кредита для Украины (Loan for Ukraine) на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

Об этом передает корреспондентка "Европейской правды" из Страсбурга.

Европарламент дал зеленый свет учреждению Кредита для Украины на сумму 90 млрд евро в рамках расширенного сотрудничества.

"Финансовая ситуация Украины требует, чтобы выделение финансовой помощи Союза состоялось не позднее второго квартала 2026 года", – говорится в тексте утвержденного Европарламентом Решения Совета ЕС, разрешающего расширенное сотрудничество по учреждению Кредита для Украины.

Документ дает разрешение на расширенное сотрудничество, "в рамках которого предусматривается предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС".

"Любая мобилизация ресурсов бюджета Евросоюза в качестве гарантии для этого кредита не повлияет на финансовые обязательства Чешской Республики, Венгрии или Словакии", – уточняется в принятом решении.

"Финансовая помощь Украине смягчает последствия действий России для безопасности и экономики Евросоюза и его соседства.

Поражение Украины увеличило бы риск агрессии России против одного из государств-членов или страны в соседстве с Украиной, включая страны-кандидаты, и имело бы прямые и косвенные последствия для ситуации в области безопасности и экономики в Союзе.

Последствия агрессии России для экономики Союза были бы еще более серьезными, если бы Украина не смогла поддержать фискальные усилия, необходимые для продолжения ее военных действий", – говорится в обосновании предоставления кредита.

Как сообщала "Европейская правда", Европарламент 20 января проголосовал за применение срочной процедуры по трем законопроектам, которые позволят Европейскому Союзу предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро в течение 2026 и 2027 годов.

Напомним, 18-19 декабря Европейский совет принял решение предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы по заимствованиям ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС на основе механизма расширенного сотрудничества с Украиной.

Европейская комиссия 14 января приняла пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит на 90 млрд евро от Евросоюза для обеспечения ее финансовых и военных нужд в 2026 и 2027 годах.

