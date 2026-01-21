Президент Фінляндії: війна проти України стала стратегічним провалом Путіна

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що війна проти України стала стратегічним провалом правителя РФ Владіміра Путіна.

Про це він сказав на панельній дискусії під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, повідомляє "Європейська правда".

Стубб підкреслив небажання Росії закінчувати війну, оскільки її війська просуваються вперед.

"Але погляньмо в перспективі. Вони за чотири роки не спромоглися просунутись вперед так, як вони цього очікували. Ця війна стала стратегічним провалом президента Путіна", – сказав він.

За словами фінського президента, Путін збільшив розмір НАТО, зробив Україну європейською, збільшив оборонні бюджети європейських країн.

"І зараз ми з сумнівом питаємо себе, чи зможемо ми себе захистити? Моя відповідь: так, ми зможемо", – заявив Стубб.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що ключовою проблемою для Альянсу зараз є розв’язана РФ війна проти України, а не ситуація довкола Гренландії.

Своєю чергою президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що напруженість навколо Гренландії не означає, що світова спільнота забула про війну Росії проти України.

