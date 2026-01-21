Президент Финляндии: война против Украины стала стратегическим провалом Путина

Президент Финляндии Александр Стубб считает, что война против Украины стала стратегическим провалом правителя РФ Владимира Путина.

Об этом он сказал на панельной дискуссии во время Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает "Европейская правда".

Стубб подчеркнул нежелание России заканчивать войну, поскольку ее войска продвигаются вперед.

"Но давайте посмотрим в перспективе. За четыре года они не смогли продвинуться вперед так, как они этого ожидали. Эта война стала стратегическим провалом президента Путина", – сказал он.

По словам финского президента, Путин увеличил размер НАТО, сделал Украину европейской, увеличил оборонные бюджеты европейских стран.

"И сейчас мы с сомнением спрашиваем себя, сможем ли мы себя защитить? Мой ответ: да, мы сможем", – заявил Стубб.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ключевой проблемой для Альянса сейчас является развязанная РФ война против Украины, а не ситуация вокруг Гренландии.

В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что напряженность вокруг Гренландии не означает, что мировое сообщество забыло о войне России против Украины.

