Трамп анонсував зустріч з Зеленським у Давосі

Президент США Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Давосі.

Про це він сказав у своїй промові на Всесвітньому економічному форумі, повідомляє "Європейська правда".

Трамп згадав про зустріч з Зеленським, кажучи про свої зусилля з врегулювання російсько-української війни.

"Я працюю з президентом Путіним, і він хоче укласти угоду. Я в це вірю. Я також працюю з президентом Зеленським, і я думаю, що він теж хоче укласти угоду. Сьогодні я зустрічаюся з ним", – сказав Трамп.

Водночас є підстави вважати, що президент США обмовився стосовно часу зустрічі. За інформацією "ЄП", зустріч в Давосі може відбутися, але не у середу.

Доповнено: радник президента України Дмитро Литвин згодом уточнив у коментарі журналістам, що станом на 17:00 середи президент перебуває у Києві.

20 січня Зеленський заявляв, що умовою для зустрічі з американською стороною у Давосі мають бути конкретні результати.

Також Зеленський допускав, що може не поїхати у Швейцарію на Всесвітній економічний форум у Давосі через кризову ситуацію в енергетиці України.

Трамп раніше говорив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у Давосі, якщо він буде там.