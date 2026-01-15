Трамп вважає, що у затягуванні війни винен Зеленський, а не Путін

Президент США Дональд Трамп переконаний, що укладання мирної угоди гальмує український лідер Володимир Зеленський, а не господар Кремля Владімір Путін.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

В ході інтерв’ю американський президент висловив переконання, що Путін готовий піти на мир, щоб припинити розв’язану ним війну проти України.

"Я думаю, що він (Путін. – Ред.) готовий до укладення угоди. Я думаю, що Україна менш готова до укладення угоди", – вважає Трамп.

На питання, чому війну в Україні досі не вдалось врегулювати шляхом переговорів за посередництва США, Трамп відповів: "Зеленський".

Трамп не пояснив, чому він вважає Зеленського відповідальним за зволікання з укладанням мирної угоди, сказавши лише: "Я просто думаю, що йому, знаєте, важко це зробити".

На запитання, чи зустрінеться він із Зеленським на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі наступного тижня, Трамп відповів, що зустрінеться, але натякнув, що конкретних планів ще немає.

"Я зустрінуся, якщо він (Зеленський. – Ред.) буде там. Я буду там", – додав він.

Ці заяви Трампа свідчать про нову хвилю розчарування Зеленським. Відносини між двома президентами давно були нестабільними, хоча їх взаємодія, здавалось, покращилася протягом першого року перебування Трампа на посаді.

Іноді Трамп був більш схильний приставати на позицію Путіна, що викликало розчарування Києва, європейських столиць і американських законодавців, включаючи деяких республіканців.

Нещодавно ЗМІ писали, що Трамп все більше розчаровується у Путіні і вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Володимира Зеленського.

Під час недавньої пресконференції в Мар-а-Лаго Трамп висловив своє особисте роздратування Путіним. Він сказав: "Я не в захваті від Путіна, він вбиває занадто багато людей".