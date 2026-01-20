Зеленський назвав свою умову для зустрічі з Трампом у Давосі

Президент Володимир Зеленський заявив, що умовою для зустрічі з американською стороною у Давосі мають бути конкретні результати.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський відповідав на запитання про можливу зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі.

Він зазначив, що поки залишається в Києві, оскільки прагне перевірити, "як виконані завдання щодо посилення опалення і енергетики в кількох наших областях"

"Якщо наші команди про це говорять, то тоді зустріч буде. І в нас завжди зустріч з якимись результатами. Безумовно завжди зустрічі з Америкою повинні закінчуватися конкретикою, конкретними результатами для посилення України або про наближення до закінчення війни, і якщо документи готові, будемо зустрічатися", – сказав Зеленський.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп все ж планує провести зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі.

Тим часом посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують зустрітися з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим у Давосі у вівторок, щоб обговорити Україну.