Президент США відповів прем’єру Канади: ви існуєте завдяки нам

Президент США Дональд Трамп у Давосі, коментуючи промову канадського прем’єр-міністра Марка Карні, заявив, що Канада існує завдяки Сполученим Штатам.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі.

Трамп розкритикував прем'єр-міністра Канади, який у вівторок в Давосі виголосив промову, заявивши, що міжнародний порядок, очолюваний США та заснований на правилах, закінчився.

Американський президент звернувся до глави канадського уряду, сказавши, що його країна існує лише завдяки США.

"Канада живе завдяки Сполученим Штатам. Пам’ятай про це, Марку, наступного разу, коли робитимеш заяви", – сказав Трамп.

Він додав, що Карні "не був вдячним" США, коли виступав на Всесвітньому економічному форумі. Також Трамп заявив, що Канада отримує "багато безкоштовних речей", маючи на увазі майбутню систему протиракетної оборони США "Золотий купол", яка охопить і територію Канади.

"Канада отримує багато безкоштовних речей. Вони повинні бути вдячні, але це не так", – сказав глава Білого дому.

Критика від американського президента прозвучала після того, як 20 січня на Всесвітньому економічному форумі прем’єр-міністр Канади виступив з промовою, в якій заявив про "розрив світового порядку", натякаючи на політику Трампа. "Європейська правда" опублікувала повний текст виступу Карні.

У той день у Давосі також виступив президент Франції. Емманюель Макрон у своїй промові висловив переконання, що США прагнуть послабити Європу на тлі загострення довкола Гренландії.