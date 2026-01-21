Президент США ответил премьеру Канады: вы существуете благодаря нам

Президент США Дональд Трамп в Давосе, комментируя речь канадского премьер-министра Марка Карни, заявил, что Канада существует благодаря Соединенным Штатам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме.

Трамп раскритиковал премьер-министра Канады, который во вторник в Давосе произнес речь, где заявил, что международный порядок, возглавляемый США и основанный на правилах, закончился.

Американский президент обратился к главе канадского правительства, заявив, что его страна существует только благодаря США.

"Канада живет благодаря Соединенным Штатам. Помни об этом, Марк, в следующий раз, когда будешь делать заявления", – сказал Трамп.

Он добавил, что Карни "не был благодарен" США, когда выступал на Всемирном экономическом форуме. Также Трамп заявил, что Канада получает "много бесплатных вещей", имея в виду будущую систему противоракетной обороны США "Золотой купол", которая охватит и территорию Канады.

"Канада получает много бесплатных вещей. Они должны быть благодарны, но это не так", – сказал глава Белого дома.

Критика от американского президента прозвучала после того, как 20 января на Всемирном экономическом форуме премьер-министр Канады выступил с речью, в которой заявил о "разрыве мирового порядка", намекая на политику Трампа. "Европейская правда" опубликовала полный текст выступления Карни.

В тот день в Давосе также выступил президент Франции. Эмманюэль Макрон в своей речи выразил убеждение, что США стремятся ослабить Европу на фоне обострения вокруг Гренландии.