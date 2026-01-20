Макрон: Сполучені Штати прагнуть послабити Європу

Президент Франції Емманюель Макрон на Світовому економічному форумі у Давосі заявив, що Сполучені Штати "прагнуть послабити Європу", і закликав "не визнавати закон сильнішого".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило BMFTV та Le Monde.

Президент Франції звинуватив США у спробі послабити Європу через погрози американського лідера Дональда Трампа запровадити тарифи проти країн, які підтримують Гренландію та Данію.

У своїй промові у Давосі Емманюель Макрон попередив про вступ у світ, де діє "закон сильнішого", закликавши Європу "не сприймати це пасивно".

"Європа повинна захищати мультилатералізм, який служить нашим інтересам та інтересам усіх тих, хто відмовляється підкоритися грубій силі", – сказав Макрон.

Французький лідер закликав європейців до спільних рішень та діалогу. Як приклад, він навів європейську місію до Гренландії у відповідь на погрози Дональда Трампа, а також дискусії в рамках G7.

"Європа має дуже потужні інструменти, і ми повинні використовувати їх, коли нас не поважають і коли не дотримуються правил гри", – додав Макрон, маючи на увазі інструменти протидії американським тарифам, які розглядає ЄС.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп поділився фрагментом спілкування з французьким колегою Емманюелем Макроном, у якому президент Франції висловлював нерозуміння щодо дій Вашингтона стосовно Гренландії.

Напередодні Трамп порадив Європі зосередитися на російсько-українській війні, а не на Гренландії.

А 17 січня президент США Дональд Трамп анонсував запровадження мит проти низки країн, які не згодні з його претензіями на Гренландію.

