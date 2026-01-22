ЗМІ: у НАТО обговорили ідею надання США суверенітету над частинами Гренландії

Представники НАТО обговорили можливість отримання США суверенітету над гренландською територією для розміщення там військових баз.

Про це стало відомо The New York Times від трьох високопосадовців, обізнаних з перемовинами, передає "Європейська правда".

У середу в Брюсселі відбулися зустрічі між топвійськовими з країн-членів НАТО, на яких обговорювалася можливість територіального компромісу щодо Гренландії. Після цього президент США Дональд Трамп оголосив про відмову від додаткових тарифів щодо низки європейських держав, які він анонсував раніше. Він також оголосив, що вдалося сформувати основу угоди щодо Гренландії.

Посадовці заявили, що генсек НАТО Марк Рютте прагнув досягти компромісу цього тижня, але вони не знають, чи ідея надання Сполученим Штатам певного суверенітету над невеликими ділянками Гренландії для військових баз була частиною концепції, оголошеної Трампом.

Один із посадовців, який брав участь у зустрічах, порівняв цю концепцію з базами Великої Британії на Кіпрі, які вважаються британською територією. Другий посадовець, який був проінформований про переговори, також підтвердив, що ідея щодо Гренландії була розроблена за зразком суверенних британських баз на Кіпрі.

На прохання надати деталі про рамки, оголошені Трампом, в НАТО заявили, що "переговори між Данією, Гренландією та США будуть продовжуватися з метою забезпечення того, щоб Росія та Китай ніколи не отримали економічну або військову опору в Гренландії".

Рютте не оприлюднив деталей можливої угоди. Алісон Гарт, речниця генсека, заявила, що він "не пропонував жодних компромісів щодо суверенітету під час зустрічі з президентом у Давосі".

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Трамп написав, що завдяки домовленостям з Рютте він не планує вводити мита проти європейських країн.

Нагадаємо, у середу, 21 січня, на виступі у Давосі Трамп пообіцяв не використовувати військову силу для захоплення Гренландії, однак повторив своє бажання контролювати острів.